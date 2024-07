مندائيو سوق الشيوخ يلغون احتفالات عيدهم تضامنا مع ذكرى عاشوراء

2024-07-15 14:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن مجلس شؤون طائفة الصابئة المندائيين في سوق الشيوخ إلغاء الاحتفالات الخاصة بعيدهم الكبير “دهوا ربا” تضامنا مع ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام). وأوضح مسؤول المجلس سليم في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية، أن المندائيين سيقتصرون على إحياء المراسم الدينية الأساسية للعيد، مثل الصبغة...

