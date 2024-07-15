غاز الجنوب: وصول المواد الاستيرادية لمشروع استثمار الغاز المصاحب بحقلي الناصرية والغراف

2024-07-15 14:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت شركة غاز الجنوب، اليوم الاثنين، عن وصول المواد الاستيرادية لمشروع استثمار الغاز المصاحب بحقلي الناصرية والغراف.

وقال معاون مدير عام الشركة منذر عبد الواحد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المواد الاستيرادية الخاصة بإنجاز أنابيب المكثفات وLBG من مشروع استثمار الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف وصلت، والتي تمثل 15 بالمئة من نسبة إنجاز المشروع".

وأضاف عبد الواحد أن "هذه المواد ستسهم في تأمين الحماية الكاثودية للأنابيب التي تمتد لمسافات طويلة ووجود تداخلات مع أنابيب داخلة في حيز العمل للحفاظ عليها من التآكل وستباشر الشركة نصبها قريبا"، مشيرا الى أن "هناك مواد أخرى استيرادية تخص أنبوب LBG لتصريف الغاز السائل حيث تم التعاقد عليها من قبل شركة المشاريع النفطية وشركة المعدات الهندسية مع إحدى الشركات العالمية وسيتم تجهيزها خلال مدة 52 أسبوعاً من تاريخ فتح الاعتماد المستندي".