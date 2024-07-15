الحدود يتعاقد مع الموريتاني سويعيد وينهي مشوار المدرب عادل نعمة

2024-07-15 14:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الحدود الرياضي، يوم الاثنين، عن تعاقدها مع النجم الموريتاني محمد سويعيد لارتداء قميص "فرسان الحدود" مجدداً قادماً من الطلبة، فيما لم تجدد عقد مدرب فريقها الكروي عادل نعمة.

ووقعت الإدارة العقد مع الموريتاني سويعيد ليمثل الفريق في الموسم المقبل من دوري المحترفين العراقي.

فيما لم تجدد الإدارة عقدها مع المدرب عادل نعمة وكادره المساعد، وقدمت شكرها وتقديرها للملاك التدريبي.

وختم فريق الحدود مشاوره بتحقيقه الفوز على الكرخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق ليحل بالمركز التاسع برصيد 50 نقطة.