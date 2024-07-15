التعليم البرلمانية تكشف تفاصيل إنذار الكليات الأهلية بعد "اخفاقها" بالامتحانات التقويمية

2024-07-15 14:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة التعليم العالي النيابية النائب محمد البياتي، اليوم الأثنين (15 تموز 2024)، عن طبيعة "إنذار" الكليات الاهلية بعد نتائج الامتحانات التقويمية مؤخرا.

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم": اننا"ندعم الجامعات الاهلية في العراق لأنها جزء مهم في توفير المزيد من الاختصاصات واستيعاب اعداد كبيرة لكن مع حرصنا على الرصانة العلمية وتطبيق حقيقي لكل التعليمات والضوابط".

وأضاف، إن "الامتحانات التقويمية كشفت عن اخفاق بعض الجامعات الاهلية من خلال النتائج المتدنية ما دفعنا الى اعتماد صيغة انذار لتنبيه لتلك الجامعات من خلال تقليل الطاقة الاستيعابية لها، فيما سيكون الوضع مختلفا للكليات والجامعات الاهلية التي حققت نسب نجاح عالية في الامتحانات التقويمية".

وأشار الى أن لجنته "حريصة جدا على تجاوز أي سلبية في الجامعات والكليات الاهلية وتدرك أهمية الامتحانات التقويمية من قبل وزارة التعليم العالي في تعزيز رصانة التعليم".

واعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ العام الدراسي 2022/2023 نظاماً مركزياً لإجراء الامتحانات النهائية لعدد من مواد الاختصاص في الجامعات الأهلية بحيث تكون الأسئلة موحدة لطلبة نفس المادة والمرحلة سواء كان في جامعة حكومية أو أهلية، وذلك في إطار سعي الوزارة على رصانة التعليم الجامعي الأهلي.



