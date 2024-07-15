تعطيل الدوام الرسمي في النجف ليوم الخميس المقبل

2024-07-15 14:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلن مجلس محافظة النجف الاشرف، اليوم الأثنين (15 تموز 2024)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل.

وقال المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس المحافظة صوّت بجلسته الاعتيادية الاعتيادية 20-6 ليوم الثلاثاء 2024/7/9 برئاسة حسين وحيد العيساوي وأعضاء المجلس المحترمون بالأجماع على اعتبار يوم الخميس 2024/7/18 الحادي عشر من محرم الحرام عطلة رسمية محلية باستثناء الجهات والدوائر الأمنية والخدمية".