2024-07-15 14:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأثنين (15 تموز 2024)، اجراء اول محاكمة لأحد المتهمين عبر برنامج الفيديو كونفرانس في محكمة جنايات النجف.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لأول مرة يتم اجراء محاكمة عبر برنامج الفيديو كونفرانس، وهي الأولى التي تجري في محكمة جنايات النجف بحق متهم مودع في سجن الرصافة الثاني في العاصمة بغداد".

وأضاف، إن "المحكمة استمعت إلى اقوال المتهم بتوفر كافة الضمانات وحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب".