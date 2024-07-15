2024-07-15 14:30:07 - المصدر: منصة إيشان

مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران لمدة عام بسبب مزاعم “دعمها لروسيا، وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر”، حسبما جاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي. وأوضح البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: “مدد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد إيران حتى 27 يوليو 2025 لدعمها روسيا في الصراع في أوكرانيا ولدعمها الجماعات المسلحة […]

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على إيران لمدة عام بسبب دعمها لروسيا أولاً على ايشان.