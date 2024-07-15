كركوك.. تظاهرة لمتدربي شركة نفط الشمال تطالب بالتعيينات

2024-07-15 14:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من متدربي شركة نفط الشمال، يوم الاثنين، أمام مقر الشركة في منطقة عرفة النفطية بمدينة كركوك، مطالبين بإطلاق استمارة التعاقد معهم بعد موافقة وزارة النفط على قبولهم.

وشهدت التظاهرة، التي انطلقت أمام بوابة شركة نفط الشمال، إجراءات أمنية مشددة حيث انتشرت قوة أمنية لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى الشركة.

وقال إبراهيم كنعان، أحد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "متدربي شركة نفط الشمال والبالغ عددهم 1089 متدربًا، قد تدربوا وعملوا في أقسام الشركة، ولكن لم يتم انصافنا"، مضيفا "منذ إقرار الموازنة لم تتعامل معنا الشركة بإنصاف ولم تعمل على التعاقد معنا".

وأضاف كنعان أن "المتظاهرين هم من خريجي معهد النفط والكليات الهندسية وتخصصات تحتاجها الشركة، وسبق أن تلقينا وعودًا متكررة بالتعيين إلا أن المسؤولين في الشركة لا يوفون بوعودهم، كنا ننتظر إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتعاقد كما وعدونا قبل أشهر، لكنهم لم ينفذوا ذلك".

وتابع قائلاً إن "مطلبنا واضح وصريح، الموازنة رصدت مبالغ للتعاقد معنا ونحن لسنا بتعاقد جديد بل صار لنا سنوات نطالب دون تحقيق هذا الأمر لنا"، مطالبا "رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وإنهاء هذا الأمر".

وقال مهنا أحمد، متظاهر آخر، لوكالة شفق نيوز، إن "المتدربين يعانون من التسويف وعدم إيجاد حلول لهم من قبل شركة نفط الشمال. الفيصل بين الشركة والمتدربين هو إطلاق استمارة التعاقد معهم، حيث تم تضمين الموازنة بفقرة تخص متدربي نفط الشمال لغرض التعاقد معنا، ومنذ عامين لم تفي الشركة بالتعاقد معنا وإنهاء معاناة المتدربين".

يذكر أن متدربي شركة نفط الشمال، وهم مجموعة من خريجي الكليات، قد تم تدريبهم من قبل الشركة أسوة بباقي الشركات النفطية حسب التخصصات التي تدربوا عليها، ومع ذلك، لم تتعاقد الشركة معهم لغرض التعيين، حيث تقول إنه ليس من صلاحياتها التعاقد دون ورود قوائم وموافقات خاصة من وزارة النفط الاتحادية.