2024-07-15 15:12:01 - المصدر: واع

الديوانية -واع- صفات العزاوي

أعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الاثنين ، عن الاستنفار التام لكافة مراكز الإسعاف الفوري حسب الخطة الموضوعة لشهر محرم الحرام، وفيما أشارت إلى أن الكوادر على أتم الاستعداد والجاهزية للخدمة الصحية لأبناء المحافظة.

وقال مدير عام صحة الديوانية عامر محسن الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمتابعة مدير قسم العمليات علي ساجد الكروشي وبإشراف مدير شعبة الإسعاف الفوري محمد رياض الوائلي باشرت شعبة الإسعاف توزيع العجلات بين شارع المواكب وفي الأقضية والنواحي حسب الخطة الموضوعة لشهر محرم الحرام والتي بدأت يوم 1 محرم وتنتهي يوم 13 محرم".

كما أكد مدير شعبة الإسعاف الفوري محمد رياض الوائلي، أن "العجلات مزودة بكافة المستلزمات الطبية اللازمة للتدخل الطارئ"، لافتاً إلى أن "الكوادر على أتم الاستعداد والجاهزية للخدمة الصحية لأبناء المحافظة".