2024-07-15 15:18:07 - المصدر: منصة إيشان

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) في العاشر من شهر محرم الحرام. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “رئيس مجلس الوزراء، وجذه بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الأربعاء، الموافق، 17/7/2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، […]

ظهرت المقالة العراق.. اتشاح بالسواد وتعطيل الدوام الرسمي الأربعاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) أولاً على ايشان.