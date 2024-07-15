لجنة الانضباط تعد الشرطة خاسرا أمام نفط البصرة لكرة الصالات

2024-07-15 15:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الاثنين، جملة قرارات جديدة، من بينها اعتبار فريق الشرطة لكرة الصالات خاسراً أمام نفط البصرة.

وناقشت اللجنة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، في مقر الاتحاد، تقريري مشرف وحكام مباراة ناديي الشرطة ونفط البصرة لكرة الصالات والشاطئية التي جرت بتاريخ 11/7/2024.

وبحسب البيان، فإن "المشرف ذكر أن (حكم المباراةِ قام بإنهائها قبل (53-1) دقيقة من وقتها الأصلي بسبب احتجاج نادي الشرطة على القرارات التحكيمية، وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم نادي نفط البصرة (6-3)، وسبق عملية انسحاب نادي الشرطة تجاوزات من مدرب الفريق الأول (أثير جمال) الذي تجاوز حدودَ المنطقة الفنية ودخل إلى أرضية الملعب وتجاوز على حكم المباراة بألفاظ واستخدم يديه أيضاً بدفع حكم المباراة... ). كما اطلعت اللجنةُ على تقرير حكام المباراة (إنه قبل نهاية الشوط الثاني بـ(1:53) دقيقة وأثناء سير المباراة دخل مدرب نادي الشرطة أرضية الملعب لمسافة ثلاثة أمتار تقريبًا بالقرب من المنطقة الفنية لفريقه، و قام بالاحتجاج على حكم المباراة بصوت عالٍ و مرتفع، ثم قامَ بدفع حكم المباراة بصدره بكلتا يديه.

كما قام لاعب فريق الشرطة رقم 8 (محمد رعد) بالاندفاع على حكم المباراة و دفعه بقوة بكلتا يديه .. وتم إنهاء المباراة من قبل الحكم قبل نهاية الوقت الأصلي بـ(1:53) دقيقة بسبب انسحاب نادي الشرطة من المباراة).

وكذلك، اطلعت اللجنةُ على شريط المباراة بالكامل الذي ورد إلى اللجنة عن طريق المكتب الإعلامي، ومن خلال مشاهدته لم تلاحظ اللجنة عملية دفع من قبل مدرب نادي الشرطة ضد حكم المباراة، وقد لاحظت اللجنة أن عملية الدفع قد حصلت من قبل اللاعب رقم 7 (علي عاشور) ضد مساعد حكم المباراة.

وقررت اللجنة، "عدّ فريق نادي الشرطة لكرة الصالات خاسرًا (0-5) أمام نادي نفط البصرة في مباراتهم التي جرت بتاريخ 11/7/2024 استناداً لأحكام المادة 7/2/أ/6/6 من لائحة الصالات لدوري المحترفين للموسم 2023/2024".

كما قررت فرض غرامة مالية على نادي الشرطة لكرة الصالات قدرها (5000000) خمسة ملايين دينار استنادًا لأحكام المادة 7/4/4 من لائحة دوري المحترفين للصالات للموسم 2023/2024، وفرض غرامة مالية على مدرب نادي الشرطة (أثير جمال) قدرها (2000000) مليونا دينار استناداً لأحكام المادة 7/6 من لائحة الصالات لدوري المحترفين و المادة 37/3 من لائحة الانضباط.

وقررت ايضا معاقبة اللاعب (محمد رعد) الذي يحمل الرقم 8 بالايقاف (لمباراتين) و غرامة مالية (1000000) مليون دينار استنادًا لأحكام المادة 7/7/ثانيا/2/4/أ/ب من لائحة دوري المحترفين للصالات للموسم 2023/2024.

كما أصدرت عقوبة الإيقاف للاعب (علي عاشور) الذي يحمل الرقم 7 (لمباراتين) و غرامة (1000000) مليون دينار استنادًا لأحكام المادة 7/7/ثانيا/2/4/أ/ب من لائحة دوري المحترفين للصالات للموسم 2023/2024.

ولفتت الى ان "عقوبات الإيقاف تنفذ ابتداءً من الموسم المقبل".