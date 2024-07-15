رئيس مجلس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

2024-07-15 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الأربعاء، الموافق، 17/7/2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع العاشر من محرم الحرام، استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء".

واضافت ان "ذلك جاء استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ج) من قانون العطلات الرسمية (12 لسنة 2024)".

فيما أكدت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "التوجيه جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، المُنعقدة في 14/4/2024".