مجلس بغداد يريد توزيع الأراضي على المتقاعدين والفقراء: سيساهم بخفض أسعار العقارات

2024-07-15 15:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت عضو مجلس محافظة بغداد نورا الجحيشي، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، الحكومة المركزية الى توزيع قطع الأراضي على المستحقين من الشرائح المختلفة.

وقالت الجحيشي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حاجة ضرورة لتوزيع قطع الأراضي على المستحقين من شرائح الفقراء وكذلك الموظفين والمتقاعدين".

واضافت أننا "لا نعرف ما هي أسباب توقف توزيع القطع منذ زمن طويل رغم وجود مساحات شاسعة في العاصمة بغداد، يمكن توزيعها على المستحقين".

وبينت الجحيشي أن "توزيع قطع الأراضي من قبل الحكومة على المستحقين سيساهم بشكل كبير جداً في خفض أسعار العقارات في العاصمة بغداد، خاصة وان أسعار العقارات وصلت لارقام انفجارية ويجب وضع حلول للحد من هذا الارتفاع المستمر دون أي توقف".

واكدت أننا "في مجلس محافظة بغداد سيكون لنا تحرك على هذا الملف سيكون لنا طلبات رسمية للحكومة والجهات ذات العلاقة من اجل توزيع الأراضي خلال المرحلة المقبلة".

يذكر ان اسعار العقارات تشهد ارتفاعا مستمرا في بغداد والمحافظات مما يجعل من الصعب على المواطنين امتلاك مساكن في ظل الظروف التي يعيشها العراق.