الأعرجي والعامري يؤكدان ضرورة دعم توجهات الحكومة الإصلاحية والخدمية

2024-07-15 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس ائتلاف نبني هادي العامري، اليوم الإثنين، ضرورة تكاتف القوى السياسية ودعم توجهات الحكومة الإصلاحية والخدمية.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى رئيس ائتلاف نبني هادي العامري".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وبحث جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد".وأشار إلى، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تكاتف القوى السياسية ودعم توجهات الحكومة الإصلاحية والخدمية؛ للنهوض بواقع المواطن وتمتين دعائم الدولة".