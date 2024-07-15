العتبة الحسينية المقدسة تنشر 7 آلاف متطوع ومنتسب لإحياء زيارة عاشوراء

2024-07-15 16:42:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واعأعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الإثنين، نشر 1000 موظف، و6000 متطوع لتنظيم حركة الزائرين خلال زيارة العاشر من محرم الحرام.وقال معاون رئيس قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة علاء العنبكي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإشراف مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن رشيد العبايجي، وضع قسم حفظ النظام خطة خاصة بمراسم إحياء زيارة يوم العاشر من محرم؛ لتنظيم وإدارة حركة الزائرين الوافدين إلى مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضاف العنبكي، أن "الخطة تضمنت نشر (1000) موظف تابع للعتبة الحسينية، بالإضافة إلى (6000) متطوع لتنظيم حركة الزائرين، فضلا عن الاستعانة بأحدث كاميرات المراقبة؛ لتأمين الطرق والمناطق المحيطة بالصحن الحسيني"، مبينا، أن "الكاميرات لا يقتصر عملها على تأمين الزيارة، وإنما ستستخدم في تحليل صورة توزيع الزائرين".وأشار إلى، أن "الخدمات تضمنت أيضا نشر عدد من المفارز الطبية الجوالة؛ لدعم ومساندة هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة"، مؤكدا، "وجود منظومات خاصة للتشويش من أجل منع الطيران المسير غير المرخص"، لافتا إلى، أن "هناك تنسيقا عاليا بين العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والجهات الأمنية الأخرى في المحافظة، لتنفيذ الخطة على أكمل وجه".