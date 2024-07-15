العبودي: اتخذنا خطوات لتحقيق الاعتمادية الدولية بجودة التعليم

2024-07-15 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن اتخاذ خطوات لتحقيق الاعتمادية الدولية بجودة التعليم، فيما أشارت الى أنها تتجه نحو منافسة الجامعات العالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التعليم وضعت برنامجا طموحا للوصول الى التصنيفات العالمية ولاسيما بما يتعلق بأثر المؤسسات التعليمية في مجال التنمية المستدامة".

وأشار، الى أن "العراق حقق المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً ضمن تصنيفات التايمز للتنمية المستدامة"، منوها بأن "الوزارة تعمل على اتخاذ خطوات مقبلة لتحقيق نتائج أكثر تقدماً".

وأوضح، أن "العراق يمتلك اكثر من 100 جامعة وكلية على المستوى الحكومي والخاص، والاتجاه نحو منافسة الجامعات العالمية لتقديم صورة ملتزمة عن جودة التعليم، كونها تمثل مرتكزاً لأحد أهم أهداف التنمية المستدامة".

ولفت، الى أن "العراق ملتزم بالهدف الرابع الذي أطلقته الأمم المتحدة والذي يمثل جودة التعليم وهو مرتكز للوصول الى الاعتمادية الدولية"، مبينا أن "الجامعات العراقية التخصصية حققت هذا الإنجاز".

وأضاف، أن "برنامج التعليم العالي يحمل طموحاً عالياً للمضي والوصول الى عالمية التعليم، إذ إن مؤشرات بيئة التدريس والبحث العلمي العراقي أصبحت جزءاً من بيئة التعليم العالمية".