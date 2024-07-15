وزيرة الاتصالات: 4 دول خليجية ترغب بتمرير كابلاتها عبر العراق

2024-07-15 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الاثنين، أن العراق أصبح ممراً جاذباً للدول العالمية، فيما أشارت الى أن 4 دول خليجية ترغب بتمرير كابلاتها عبر العراق.

وقالت الياسري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكوابل البحرية والترانزيت تعزز مكانة العراق خارجياً، وتجعل منه ممراً آمناً وموثوقاً مقارنة بقناة السويس والكوابل المارة بمضيق باب المندب والبحر الأحمر"، مبينة أن "العراق أصبح ممراً جاذباً لبعض الدول العالمية".

وأضافت، أن "الوزارة وقعت مع شركة الخليج للكوابل وهي مملوكة لشركة stc السعودية، لإنزال الكابل البحري الثالث للعراق، كما تم التوقيع مع شركة زاجل الكويتية خلال الفترة الماضية".

وتابعت، "نحن الآن قيد الإجراءات التعاقدية مع شركة الاتصالات الإماراتية وOmantel العمانية، كما وهنالك عروض من شركة أريدو القطرية وبتل كول البحرينية"، مؤكدة أن "دول الخليج لديها رغبة جدية بالتعاقد مع العراق لإمرار اتصالاتها".

وأوضحت، أن "الكوابل البحرية ليست بالضرورة مملوكة للدول الخليجية، منها ما هو مملوك لفودافون وهي انكليزية و mtn جنوب إفريقيا وفيسبوك وchina موبايل، أي أنها كوابل عابرة على بحار العالم، وتصل للعراق عن طريق الفاو من خلال دول الخليج العربي".