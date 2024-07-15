"بصراوية" حاولت انهاء حياتها بواسطة "بور سعيد" لكنها نجت بأعجوبة

2024-07-15 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الأثنين (15 تموز 2024)، بنجاة امرأة من محاولة انتحار بواسطة "غدارة".

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "امرأة نجت من محاولة انتحار بواسطة غدارة نوع بور سعيد في محافظة البصرة".

وأكد أن "الحادث لم تعرف ملابساته لغاية الان، والموضوع قيد التحقيق".

ويلف الغموض اغلب حوادث الانتحار في العراق، فيما يرجح مراقبون انها ضمن تندرج ضمن "جرائم الشرف"، وأن صبغها بالانتحار لتجنب المساءلة والهروب من "الفضيحة".