رضا فاضل وحسن عباس يلتحقان بالأولمبي العراقي في فرنسا

2024-07-15 16:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن التحاق لاعبا فريق أمانة بغداد، رضا فاضل وحسن عباس، بمعسكر المنتخب الأولمبي في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللاعبين وصلا إلى فرنسا عبر مطار تولوز لينضما إلى تشكيلة المنتخب الأولمبي في المعسكر الذي يسبق المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وكان خماسي فريق نادي القوة الجوية أيمن حسين، وإبراهيم بايش، وسعد ناطق، وعلي جاسم، ومصطفى سعدون، التحقوا بالمنتخب الأولمبي في فرنسا.