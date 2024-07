2024-07-15 17:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:عقد مجلس محافظة ذي قار جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين برئاسة المهندس عبد الباقي العمري، حيث تم التصويت على عدد من الملفات الإدارية الهامة، بما في ذلك استحداث نواحي جديدة وانتخاب مسؤولين محليين. وقال المتحدث باسم المجلس ياس الخفاجي انه تم الموافقة على استحداث نواحي بدر الرميض في قضاء...

The post بالصور: مجلس ذي قار ينتخب قائممقامين جدد ويوافق على استحداث ثلاث نواحي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.