العمل: ضبط أكثر من مئتي ألف متجاوز على القروض واسترداد 220 مليون دينار

2024-07-15 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإثنين، ضبط أكثر من 200 ألف متجاوز على القروض، فيما أشارت إلى استرداد 220 مليون دينار، لافتة إلى وجود خطة لتضمين مبالغ إضافية للقروض الميسرة. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن هناك خطة لتضمين مبالغ إضافية للقروض الميسرة للباحثين عن العمل ضمن موازنة العام 2025. وأضاف، أن الوزارة مستمرة في منح القروض الصغيرة وخاصة المشمولين بالحماية الاجتماعية، وضمن تطبيق أرزاق، مشيراً إلى، أنه تم إطلاق وجبة جديدة بحدود 2800 مقترض ضمنهم 700 أسرة من المشمولين بالحماية الاجتماعية. وأكد، أن الوزارة كشفت بحدود 225 ألف متجاوز على القروض واستعادت ما يقارب الـ 220 مليون دينار.