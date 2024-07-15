مسؤول: روسيا قد تحظر صادرات البنزين مجددا إذا تفاقم الوضع

2024-07-15 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الاثنين، إن روسيا قد تقرر بحلول نهاية يوليو ما إذا كانت ستحظر مرة أخرى صادرات البنزين اعتبارا من اب، إذا أصبح الوضع في سوق الوقود المحلي متوترا نتيجة وجود نقص. وأضاف أن سوق الوقود المحلي مستقر حتى الآن، ولكن هناك بعض الصعوبات مع البنزين بدرجة نقاء 95 الذي يفضله المواطنون في روسيا ويجري التعامل مع هذه المشكلات. وقال نوفاك: إذا توتر الوضع، فلن نمدد السماح لصادرات البنزين. وفي نهاية حزيران الماضي، قالت وزارة الطاقة الروسية إن الحكومة قررت مواصلة تصدير البنزين دون قيود في يوليو، لتمدد بذلك إعفاء من حظر جزئي فرضته على بيع الوقود للخارج. وكانت روسيا قد حظرت صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من اذار، لكنها استثنت اتحادا اقتصاديا تقوده موسكو وبعض الدول التي أبرمت معها اتفاقات حكومية مباشرة بخصوص إمدادات الوقود، مثل منغوليا. وعلقت روسيا هذه القيود لأول مرة الشهر الماضي حتى 30 حزيران. وفرضت روسيا هذا الحظر في خطوة استباقية تهدف لتجنب نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار بعد بدء انقطاع الكهرباء لأسباب فنية وشن أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على مصافي التكرير. وفي عام 2023، أنتجت روسيا 43.9 مليون طن من البنزين وصدرت نحو 5.76 مليون طن، أي نحو 13 بالمئة من إنتاجها.