الإطاحة بعصابة لتهريب المشتقات يقودها سائق قطار في بابل

2024-07-15 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شرطة محافظة بابل، اليوم الإثنين، (15 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على عصابة لتهريب المشتقات النفطية في المحافظة.

وذكر بيان لاعلام قيادة الشرطة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ومن خلال معلومات استخبارية دقيقة، تم كشف عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، بقيادة سائق قطار لنقل المنتجات النفطية، كان يستغل وظيفته لتهريب النفط الأسود ومادة (الكاز) وبيعه مقابل مبالغ مالية".

وأشار الى، ان "فريقاً أمنياً مشتركاً، نفذ عملية القبض وتمكن خلالها من ضبط آلات ومعدات تستخدمها العصابة في عمليات التهريب، مثل مضخة (محرك روبن) وصمامات بلاستيكية (صوندات) بأحجام مختلفة، فضلاً عن بندقية كلاشنكوف وبرميل سعة 220 لتراً كان بداخله منتوج نفطي".

وسلمت القوة المنفذة، وفقاً للبيان، "القطار إلى الجهة المختصة، بينما تم التحفظ على المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين".