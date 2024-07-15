مشاورات عراقية لإعادة فتح منفذ استراتيجي مع إيران

2024-07-15 18:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، يوم الاثنين، عن وجود مشاورات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لإعادة فتح منفذ جلات الحدودي مع الجانب الايراني.

ونقلت وكالة مهر الايرانية، في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن الفرطوسي دعوته، خلال اجتماع جمعه ومحافظ ايلام الكوردية الفيلية في ايران، المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين لزيارة ميسان وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المحافظتين.

وشدد الفرطوسي، بحسب الوكالة الإيرانية، على تفعيل سوق جلات بين محافظتي إيلام وميسان، مضيفا ان المساعي للحصول على موافقة الحكومة الاتحادية العراقية لإعادة فتح حدود جلات مستمرة، موضحاً أنه لأجل إقناع الحكومة الاتحادية العراقية، ستعمل محافظة ميسان على إعداد وتقديم خطة توضيحية لسوق جلات الحدودي.

واضاف انهم يصرون على أن يكون هناك تواصل مستمر مع محافظة إيلام، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى التنمية الاقتصادية في المحافظتين.

وبالإضافة إلى تفعيل سوق جلات الذي هو محور الاهتمام ومدرج في جدول الأعمال، وفق محافظ ميسان، فإنه يطالب أيضاً بـ"إبرام اتفاقيات علمية وبحثية وإقامة معرض في ميسان والتعاون بين المحافظتين في مختلف المجالات".