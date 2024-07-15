العراق وجهة مهمة لها.. متوسط سعر السيارات الكورية الجنوبية يسجل مستوى قياسي

2024-07-15 18:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الجمعية الكورية الجنوبية للسيارات والتنقل، يوم الاثنين، عن ارتفاع متوسط سعر السيارات المصدرة إلى الخارج لمستوى قياسي جديد في النصف الأول من العام الحاي.

ووفقاً لبيانات الجمعية، فقد بلغ متوسط سعر صادرات السيارات 25 ألفاً و224 دولاراً أميركياً خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو الماضي، بزيادة قدرها 0.5% عن 25 ألفاً و79 دولاراً قبل عام.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية، أن هذه الزيادة جاءت وسط تزايد الطلب على الطرز الصديقة للبيئة، فضلاً عن سيارات الدفع الرباعي والسيارات التجارية، والتي عادة ما تأتي بأسعار أعلى.

وفي الوقت نفسه، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات السيارات 37 مليار دولار أميركي في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 3.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الهجينة بنسبة 19.5% على أساس سنوي في النصف الأول، مع زيادة صادرات المركبات التجارية أيضا بنسبة 6%، وفقاً لبيانات منفصلة جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ويعد العراق سوقاً مهمة للسيارات الكورية الجنوبية بمختلف أنواعها، ففي العام 2023 بلغت مبيعات السيارات في العراق 127 ألفاً و749 سيارة، بنسبة ارتفاع 18.4%.

وذكرت شركة "Focus 2 Move" المختصة بتقديم بيانات عن أسواق السيارات، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، في آذار/ مارس الماضي أنه "من ناحية البيانات التراكمية لعام 2023 على مستوى العلامة التجارية، فما تزال سيارات (كيا) في الصدارة حيث تم بيع 32 ألفاً و547 سيارة، بارتفاع نسبته 8.8%، تليها (تويوتا) ثانياً بإجمالي مبيعات بلغ 32 ألفاً و204 سيارات بارتفاع 21.3%، و(هيونداي) احتلت المرتبة الثالثة مع 14 ألفاً و807 سيارة بارتفاع 35.6%".