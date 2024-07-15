رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام يبحثون مع وزير العدل التعاون المشترك

2024-07-15 18:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ووزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، التعاون المشترك.جاء ذلك خلال لقاء أعضاء مجلس الأُمناء لشبكة الإعلام العراقي برئاسة ثائر الغانمي بوزير العدل خالد شواني.واستعرض وفد مجلس أمناء شبكة الاعلام عمل الشبكة، ودورها البارز في تحقيق أهدافها الوطنية، بالحفاظ على مهنية الإعلام، وتقديم كل ما هو مفيد للمجتمع العراقي بموضوعية، بما يخدم الشعب العراقي بكل أطيافه المختلفة.وأكد شواني "على دور الإعلام في نقل الحقيقة وترجمة العمل الناجح بصورة صحيحة".