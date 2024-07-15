التربية تعلن اطلاق أكبر حملة وطنية لتنفيذ برنامج العودة إلى التعلم في أيلول المقبل

2024-07-15 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن الأول من أيلول ستنطلق أكبر حملة وطنية لتنفيذ برنامج العودة إلى التعلم.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أنه "وخلال ورشة عمل أقيمت في كركوك، بحضور أعضاء اللجنة الوزارية العليا المشرفة على البرنامج، وعدد من مديري الأقسام في التعليم الابتدائي والإرشاد التربوي، تم تحديد الاول من أيلول المقبل موعدا لتنفيذ أكبر حملة وطنية، لتنفيذ برنامج العودة إلى التعلم، بالتعاون مع اليونيسف".وأضافت، أنه "تم وضع خطط وكيفيات اتقان فن استقطاب المتسربين الى مقاعد الدراسة في فترة زمنية لا تتجاوز الـ ٤٥ يوما للحد من ظاهرة التسرب المدرسي وأمية التعليم"، مشيرا الى أن "الوزارة رسمت آلية عمل لإقامة ورش مماثلة للتعريف بالبرنامج، تشمل جميع محافظات العراق".