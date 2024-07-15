الأسهم الأميركية تصعد مع زيادة الآمال بفوز ترامب بالانتخابات

2024-07-15 18:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

صعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الافتتاح، الاثنين، مع تقييم المستثمرين لتأثير محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على فرصه في انتخابات الرئاسة المقبلة. كما تعززت ثقة الأسواق بفضل تجدد الآمال في خفض سعر الفائدة. وارتفع سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا DJT بأكثر من 30 بالمئة في بداية التداولات، للتجاوز مستوى 40 دولارا للسهم. وتعرض الرئيس الأميركي السابق لمحاولة للاغتيال خلال حديثه ألقاه السبت ضمن جولات يقوم بها في إطار حملته الانتخابية للمشاركة في سباق الرئاسة الأميركي. إلا أن المحاولة تسببت في تعرض ترامب لإصابة طفيفة. خلال الساعة الأولى من التداولات، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 137.50 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 40138.40 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 22.81 نقطة، أو بنسبة 0.41 بالمئة، إلى 5638.16 نقطة. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 87.47 نقطة، أو بنسبة 0.48 بالمئة، إلى 18485.91 نقطة.