2024-07-15 18:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، وجود تطور ملحوظ في الواقع العمراني في العاصمة، فيما كشف عن المعاناة التي يشكو منها البغداديون.

وقالت عضو المجلس نورا الجحيشي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العاصمة بغداد تشهد تطورا عمرانيا وبناءً ملحوظا"، مشيرة الى ان "هناك تطورا كبيرا بهذا الجانب من مستوى الخدمات، وكذلك الاهتمام بملف الطرق والجسور، وهذا الامر واضح لدى الجميع".

وبينت الجحيشي، ان "ما تشكو منه العاصمة من سوء خدمة يتعلق بملف الكهرباء تحديدا، فهناك تراجع بهذا الملف ولايوجد أي تحسن به رغم كل الوعود، وكذلك سوء الخدمة بملف المياه، فهناك مناطق داخل العاصمة تعاني من شحة المياه وقطعها لساعات طويلة جداً، وهذا الملف مؤشر لدينا وتم وضع تخصيصات مالية لتطوير شبكات المياه في مناطق العاصمة المختلفة".

وتشهد العاصمة بغداد استثمارات كبيرة على مستوى البنى التحتية والبنايات الشاهقة والطرق والمجمعات السكنية الاستثمارية، غير ان خدمات البنى التحتية لاتزال تعاني من مشاكل كبيرة بينها الكهرباء والمجاري والماء والطرق، ويعود ذلك بحسب مختصين، الى ان هذه الخدمات ممولة من قبل الدولة وليس فيها عائدات مالية كما يحصل مع المباني الاستثمارية التي يقوم بها المستثمر وينتظر منها عائدات مالية فيها ربح.