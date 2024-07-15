التربية تعلن عن حملة كبيرة في أيلول المقبل

2024-07-15 19:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين، (15 تموز 2024)، عن موعد إطلاق أكبر حملة وطنية لتنفيذ برنامج العودة الى التعلم في العراق.

وكشف المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، عن "موعد إنطلاق أكبر حملة وطنية للعودة إلى التعلم بالتعاون مع اليونيسف خلال ورشة عمل أقيمت اليوم في كركوك حددت فيها الاول من ايلول المقبل موعدا للتنفيذ ووضعت خطط وكيفيات اتقان فن استقطاب المتسربين الى مقاعد الدراسة في فترة زمنية لا تتجاوز الـ 45 يوما للحد من ظاهرة التسرب المدرسي وأمية التعليم".

وأضاف "كما رسمت الوزارة آلية عمل لإقامة ورش مماثلة للتعريف بالبرنامج تشمل جميع محافظات العراق" لافتا الى، ان "الورشة حضرها اعضاء اللجنة الوزارية العليا المشرفة على البرنامج وعدد من مديري الاقسام في التعليم الابتدائي والإرشاد التربوي".