هيئة الإعلام تكشف عن تحديثات استثنائية لشبكات الهاتف النقال خلال زيارة عاشوراء

2024-07-15 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الإثنين، عن تحديثات استثنائية لشبكات الهاتف النقال خلال زيارة عاشوراء.وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، أعلن استكمال عمليات تحديث البنية التحتية لشبكات الهاتف النقال في جميع محافظات العراق، مع التركيز على محافظات المدن المقدسة، وذلك استعداداً لاستقبال الزخم الكبير للزوار خلال زيارة عاشوراء".وأكد المؤيد- بحسب البيان- أن "عمليات التحديث تمثلت بنشر 2391 محطة ثابتة، وإضافة أكثر من خمسة آلاف خلية دائمة وتطوير وتوسيع 1803 أبراج ضمن شبكات الهاتف النقال العاملة في البلاد"، مشيرا إلى، أنه "جرى إضافة ترددات جديدة لـ 1065 برجاً، مع نشر أربع حزم ترددية جديدة، مع شمول 2166 برجاً بعمليات الصيانة الاستباقية لضمان أدائها الأمثل خلال الزيارة".ولفت رئيس هيئة الإعلام إلى، أنه "تمت المباشرة باستخدام حزمة ترددات 2600 ميغاهيرتز في 291 برجاً في مدينة كربلاء المقدسة، وهي ترددات تستخدم بصورة استثنائية لتعزيز سعة الشبكة وتحسين جودة الخدمات في المدينة خلال الزيارة"، موضحا، أن "الهيئة شكلت 350 فريقاً فنياً في عموم العراق منها 45 فريقاً في مدينة كربلاء وحدها لمواصلة عمليات المسح الميداني ضمن سلسلة جولات رصد لمراقبة جودة خدمات الاتصالات في مختلف المناطق في البلاد، وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من توافر خدمات الاتصالات بجودة عالية والتأكد من التزام مقدمي الخدمات بالمعايير التنظيمية".وأضاف المؤيد، أنه "تم أيضا تشكيل ست فرق ضمن غرفة العمليات المشتركة للهيئة مع شركات الهاتف النقال، و37 فريقاً ميدانياً يتولى تقديم عمليات الإسناد لغرفة العمليات المشتركة؛ لضمان سرعة الاستجابة لأي مشاكل أو أعطال قد تحدث خلال الزيارة".