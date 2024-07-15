2024-07-15 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) خلفا لجينين هينيس- بلاسخارت.وقال بيان للأمم المتحدة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) خلفا لجينين هينيس بلاسخارت من هولندا، والتي يُعرب الأمين العام عن الامتنان لها على التزامها وقيادتها ليونامي".وأضاف البيان، أن "الحسّان يرفد المنصب بنطاقٍ واسع من الخبرة الدبلوماسية مع مسيرةٍ مهنيةٍ تمتدّ لأكثر من ثلاثين عاماً في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية، وشغل مؤخراً منصب الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك (منذ عام 2019)، وقبل ذلك، تولى مهامّ مختلفة في وزارة الخارجية بمسقط، بما في ذلك وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية بالإنابة (2016)، ورئيس الديوان (2015)، ورئيس دائرة مكتب الوزير (2012)".وأشار إلى، أنه "من بين العديد من المناصب الرفيعة المستوى، شغل الحسّان منصبَ سفير فوق العادة ومفوض لسلطنة عُمان لدى الاتحاد الروسي وفي نفس الوقت سفيراً غير مقيم لدى بيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا ومولدوفا، كما شغل الحسّان سابقاً منصب نائب الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وقبل ذلك، كان يشغل منصبَ نائبِ الممثل الدائم لعُمان لدى الأمم المتحدة في جنيف".وتابع البيان، أن "الحسّان يحمل درجة بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية من جامعة واشنطن في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم في العلاقات الدولية من جامعة سانت جون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو الحكومية للاقتصاد والإحصاء والمعلوماتية (MESI) في موسكو، روسيا، وهو يتحدث اللغات العربية والإنجليزية والنرويجية والروسية".