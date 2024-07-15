البورصات تغلق على انخفاض.. آخر تحديث لاسعار الدولار في العراق
2024-07-15 19:12:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم-بغداد
اغلقت البورصات العراقية اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، على انخفاض، مقارنة باسعار الافتتاح واسعار يوم امس حيث بلغ سعر بورصات بغداد بين 149 الفا او اقل، مقارنة باسعار امس التي تجاوزت الـ149.200 دينار عراقي لكل 100 دولار.
وجاءت اسعار البيع في البورصات كالاتي:
بغداد 149,000 كفاح
بغداد 148,950 حارثية
اربيل 149,200
بصرة 148,900
نجف 149,000
موصل 149,300
كركوك 149,300
السليمانية 149,300