البورصات تغلق على انخفاض.. آخر تحديث لاسعار الدولار في العراق

2024-07-15 19:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اغلقت البورصات العراقية اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، على انخفاض، مقارنة باسعار الافتتاح واسعار يوم امس حيث بلغ سعر بورصات بغداد بين 149 الفا او اقل، مقارنة باسعار امس التي تجاوزت الـ149.200 دينار عراقي لكل 100 دولار.





وجاءت اسعار البيع في البورصات كالاتي:





بغداد 149,000 كفاح

بغداد 148,950 حارثية

اربيل 149,200

بصرة 148,900

نجف 149,000

موصل 149,300

كركوك 149,300

السليمانية 149,300



