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البورصات تغلق على انخفاض.. آخر تحديث لاسعار الدولار في العراق

البورصات تغلق على انخفاض.. آخر تحديث لاسعار الدولار في العراق
البورصات تغلق على انخفاض.. آخر تحديث لاسعار الدولار في العراق
2024-07-15 19:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اغلقت البورصات العراقية اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، على انخفاض، مقارنة باسعار الافتتاح واسعار يوم امس حيث بلغ سعر بورصات بغداد بين 149 الفا او اقل، مقارنة باسعار امس التي تجاوزت الـ149.200 دينار عراقي لكل 100 دولار.


وجاءت اسعار البيع في البورصات كالاتي:


بغداد     149,000 كفاح 

بغداد     148,950 حارثية 

اربيل     149,200 

بصرة     148,900 

نجف     149,000  

موصل   149,300  

كركوك  149,300  

السليمانية 149,300


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