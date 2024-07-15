2024-07-15 19:18:07 - المصدر: منصة إيشان

تقدم العراق إلى المرتبة الـ 30، في قائمة الدول الأكثر احتياطياً بالذهب، فيما احتل المركز الرابع عربياً. وقال المجلس العالمي للذهب، إن “العراق تقدم إلى المركز 30 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بعد أن كان في المرتبة 31 عالمياً، والمرتبة الرابعة عربياً بعد كل من السعودية ولبنان وليبيا”. وبحسب الجدول […]

ظهرت المقالة العراق يتقدم إلى المركز الـ 30 عالمياً والرابع عربياً في احتياطي الذهب أولاً على ايشان.