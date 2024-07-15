2024-07-15 19:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ليخلِف جينين هينيس-بلاسخارت من هولندا. وذكر بيان الأمم المتحدة الذي ورد لـ “إيشان”، أن “الحسّان يرفد المنصبَ بنطاقٍ واسعٍ من الخبرة الدبلوماسية مع مسيرةٍ مهنيةٍ تمتدّ لأكثرَ من […]

ظهرت المقالة تعيين العُماني محمد الحسّان رئيساً ليونامي بدلاً عن بلاسخارات أولاً على ايشان.