النفط تؤكد على التوسع في استخدام وقود الغاز السائل للمركبات

2024-07-15 19:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

شدد نائب وزير النفط حيان عبد الغني، على أهمية التوسع في استخدام وقود الغاز السائل للمركبات بدلا من البنزين أو الكاز؛ لأهميته الاقتصادية والبيئية. وذكرت الوزارة في بيان تلقى موقع الـ 8 نسخة منه، أن "الوزارة تخطط لزيادة عدد المنافذ ومراكز إضافة منظومة الغاز السائل للمركبات في بغداد والمحافظات". وشدد عبدالغني على، "أهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية وحرص الوزارة على تطوير عمل وأداء الشركات النفطية وفق أدق المعايير العالمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين". من جهته، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، أن "الوزارة حققت خطوات مهمة لتنفيذ حزمة من المشاريع التي تهدف إلى الاستثمار الأمثل لهذه الثروة الوطنية".