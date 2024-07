وزارة النقل توقع ملحقين لإنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركتين تركية وصينية

2024-07-15 19:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الاثنين عن توقيع ملحقين لعقد إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركتين تركية وصينية، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في هذا المشروع الاستراتيجي الهام. وأكد عباس صبار البيضاني، مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، أن توقيع الملحقين جاء تنفيذا...

