2024-07-15 19:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد، عن استكمال عمليات تحديث البنية التحتية لشبكات الهاتف النقال في جميع محافظات العراق، مع التركيز على محافظات المدن المقدسة، وذلك استعداداً لاستقبال الزخم الكبير للزوار خلال زيارة عاشوراء. وأكد الدكتور المؤيد في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ” أن...

