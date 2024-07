رئيس لجنة الطاقة في مجلس ذي قار: 35 ألف أسطوانة غاز يوميا لسد ذروة الطلب في محرم

2024-07-15 19:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار الدكتور عمار الركابي، عن استنفار تام لجميع الجهود لضمان توفير وقود غاز الطبخ للمواطنين والمواكب الحسينية خلال فترة ذروة الاستهلاك والطلب في شهر محرم. وأكد الركابي في تصريح لاذاعة الناصرية أن إنتاج الغاز قد وصل إلى 35 ألف أسطوانة...

