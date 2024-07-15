2024-07-15 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، القبض على 6 متهمين أطراف مشاجرة جنوب بغداد.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الآلي الثالث بالفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية، من إلقاء القبض على 6 متهمين أطراف مشاجرة "عائلية" في منطقة (الدورة) جنوبي بغداد".وأضافت، أن "المشاجرة أدت الى إصابة مواطنة بالقرب من محل الحادث، حيث تم تطويق المكان وإلقاء القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم (بندقية كلاشنكوف، مخزن عتاد، 10 إطلاقات)"، مبينة، أنه "تمت إحالتهم مع المضبوطات أصولياً إلى الجهات المختصة".