توجيهات من المرور بشأن حركة المواطنين في بغداد وكربلاء خلال عاشوراء

2024-07-15 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين (15 تموز 2024)، صدور توجيهات بتسهيل وتيسير حركة المواطنين في بغداد وكربلاء المقدسة والمحافظات المجاورة وتكثيف انتشار عناصرها ضمن خطتها الهادفة لتحقيق انسيابية في الحركة خلال زيارة عاشوراء.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية المقدم محمد علي الحسون في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "توجيهات وزير الداخلية ووكيل وزارة لشؤون الشرطة ومدير المرور العام، ركزت على وجوب أن تكون خطة مديرية المرور العامة لهذا العام في شهر محرم الحرام ذات انسيابية في حركة السير ببغداد وكذلك المحافظات المجاورة للعتبات المقدسة كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل".

وأشار الحسون إلى "انتشار واسع لرجال المرور في مداخل المحافظات وداخلها لاسيما التقاطعات والشوارع الرئيسة من أجل تسهيل حركة السير والمرور، خاصة وأن الخطة لا تتضمن أي قطوعات خلال أيام الزيارة".

وتابع: "كما صدرت توصيات بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتعامل الحسن والتوعية بالالتزام بقواعد وقوانين تنظيم حركة السير".