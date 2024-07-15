كركوك.. القبض على اثنين من المطلوبين احدهما أبرز مهربي المشتقات النفطية

2024-07-15 19:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين، ان قوة امنية تمكنت من اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الارهاب وتهريب المشتقات النفطية شمال وجنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية مشتركة تمكنت من اعتقال مطلوبين اثنين، الاول تم اعتقاله على طريق كركوك اربيل في منطقة دارمان التابعة لناحية التون كوبري (45 كم شمال كركوك)، عندما وضعت قوة امنية مشتركة نقطة تفتيش وتمكنت من اعتقال المطلوب وهو مطلوب وفق قاعدة بيانات الاجهزة الامنية وعليه مذكرة قبض صادرة من الجهات القضائية وفق المادة الرابعة ارهاب".

وأضاف المصدر أن "القوة نقلت المعتقل لمقر احتجاز تمهيدا لإحالته للتحقيق وفق الاجراءات القانونية المنصوص عليها".

وفي سياق متصل؛ أكد المصدر أن "قوة امنية ثانية نجحت ايضا من اعتقال أحد الأشخاص ويدعى (ص،أ،ع) من أهالي محافظة نينوى وكان في طريقه للدخول الى كركوك حيث تمكنت القوة من اعتقاله عند مروره في نقطة تفتيش تركلان (25 كم جنوب كركوك)، وعند تدقيق المعلومات تبين أنه مطلوب وفق قانون الثالثة من قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية وهو أحد أبرز مهربي المشتقات النفطية في المحافظات الشمالية ومتورط بعمليات تهريب للنفط".

وتابع المصدر بالقول أن" المٌلقى القبض عليه تم تسليمه الى مقر احتجاز تمهيدا للتحقيق معه".