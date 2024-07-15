وزير النفط يوجه بضخ كميات إضافية من الوقود في كربلاء المقدسة

2024-07-15 19:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجّه وزير النفط حيان عبد الغني، الإثنين، بضخ ملايين اللترات الإضافية من الوقود بأنواعه في كربلاء المقدسة ومحافظات الفرات الأوسط وتكثيف جهد الوزارة الخدمي دعماً للخطة الخاصة بزيارة عاشوراء. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الوزير ترأس اجتماعا جديدا للقطاعات الخدمية في الوزارة والشركات المعنية بموضوع الزيارة، وأوعز بضخ ملايين اللترات الإضافية من أنواع الوقود، النفط الأسود والكاز والبنزين الى محافظة كربلاء ومحافظات الفرات الأوسط لزيادة كميات الوقود مع قرب ذروة الزيارة. وأضاف، كما أوعز الوزير بضخ أعداد كبيرة من أسطوانات الغاز عبر المنافذ التوزيعية والمركبات الجوالة، وخدميا أوعز بتعزيز ودعم خدمات النقل من والى كربلاء المقدسة عبر عجلات الشركات النفطية، وكذلك توفير خدمات المياه والأغذية خدمة للزائرين على طول الطرق المؤدية لكربلاء المقدسة. وتابع كذلك وجه الوزير ضمن الاستعدادات المبكرة التي سبقت الزيارة بتعزيز الخزين الاستراتيجي من الوقود في محافظة كربلاء المقدسة ومحافظات الفرات الأوسط. ولفت إلى أنه كان لوزير النفط اليوم زيارة الى شركة تعبئة الغاز لمتابعة عملية ضخ المزيد من اسطوانات الغاز وتوفيرها والمؤشرات تؤكد أن هناك انسيابية عالية في موضوع توفير الوقود بأنواعه لإنجاح الخطة الخدمية للزيارة.