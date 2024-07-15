ازدياد فرص ترامب بحسم سباق الرئاسة ترفع بتكوين إلى 63 ألف دولار

2024-07-15 19:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قفزت عملة بتكوين قفزة كبيرة خلال شهرين تقريباً بعد أن أثار رد دونالد ترامب المتحدي على محاولة اغتياله تكهنات بأن فرص الرئيس السابق المؤيد للعملات المشفرة في الفوز بإعادة انتخابه قد تحسنت. وارتفعت عملة بتكوين بما يصل إلى 5 يوم الاثنين لتتجاوز 63 ألف دولار، وهو أكبر مكسب يومي منذ 20 أيار. واستجابت أسواق الرهان من خلال تعزيز احتمالات فوز ترامب على الفور، الذي صور نفسه على أنه صديق للعملات المشفرة في محاولة لجذب الناخبين المترددين. يعكس تقدم بيتكوين مباشرة بعد إطلاق النار ارتفاعها القصير في أعقاب الأداء الكارثي للرئيس جو بايدن في المناظرة ضد ترامب في أواخر يونيو. قال بنجامين سيليرماجر، كبير مسؤولي الاستثمار في Magnet Capital: كان الحزب الجمهوري مؤيداً للعملات المشفرة، ويعد الاحتمال المتزايد لرئاسة ترامب أمراً إيجابياً ما يعزز أسواق العملات المشفرة. أحد الأسئلة الرئيسية في الأسواق العالمية الآن هو ما إذا كانت تجارة ترامب – فئات الأصول التي تستجيب إيجابياً مع احتمالية فوز ترامب سوف تكتسب زخما، استنادا إلى الحجة القائلة بأن عودته إلى البيت الأبيض من شأنها أن تؤدي إلى تخفيضات ضريبية، ورسوم جمركية أعلى، وقواعد تنظيمية أكثر مرونة. قال منظمو مؤتمر بيتكوين المقرر عقده في ناشفيل بولاية تينيسي يوم 27 يوليو إنه لا يزال من المقرر أن يلقي كلمة في هذا الحدث. وكتب محلل السوق في IG Australia Pty، توني سيكامور، في مذكرة، أن عملة بيتكوين اكتسبت زخماً بعد أن عززت محاولة الاغتيال فرص إعادة انتخاب ترامب. تم بيتكوين بالقرب من مستوى 63000 دولار. ويجادل المدافعون عن العملة المشفرة الأصلية بأنها تعمل كمخزن للقيمة وتحوط ضد الاضطرابات السياسية، وهو ادعاء مثير للجدل نظراً لتقلباته المتأصلة. التقى ترامب في يونيو مع القائمين بتعدين بيتكوين، وفي منشور لاحق على حسابه على موقع Truth Social قال إن تعدين بيتكوين قد يكون خط دفاعنا الأخير ضد العملات الرقمية للبنوك المركزية. وأضاف أنه يريد أن تكون جميع عملات بيتكوين المتبقية مصنوعة في الولايات المتحدة الأميركية !!!”. يعتزم دونالد ترامب إلقاء كلمة أمام مؤتمر بتكوين في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقاً للمنظمين، وهو خطاب من شأنه أن يسلط الضوء على دعمه المتزايد لصناعة العملات المشفرة. قال المنظمون، في بيان الأسبوع الماضيء، إن المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية من المقرر أن يلقي خطابه يوم 27 يوليو تموز الجاري على المنصة الرئيسية لمؤتمر بتكوين 2024 في ناشفيل بولاية تينيسي. وأشار براندون غرين، كبير الموظفين ورئيس تنظيم الفعاليات في شركة بي تي سي ميديا BTC Media، أنه لا يستطيع التعليق على ما سيتحدث عنه ترمب. سلط الرئيس الأميركي السابق الضوء بشكل متزايد على بتكوين خلال حملته الانتخابية. كما التقى بعض القائمين على تعدين الأصول الرقمية خلال الشهر الماضي، وفي منشور لاحق على حسابه عبر موقع تروث سوشيال، قال إن تعدين بتكوين قد يكون خط دفاعنا الأخير ضد العملات الرقمية للبنك المركزي CBCD. وأضاف أنه يريد أن تكون جميع عملات بتكوين المتبقية مصنوعة في الولايات المتحدة الأميركية !.