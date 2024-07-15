كهرباء صلاح الدين: خطة متعددة المسارات لدعم إحياء زيارة عاشوراء

2024-07-15 20:24:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأكدت دائرة توزيع كهرباء جنوب صلاح الدين، اليوم الإثنين، تنفيذها خطة متعددة المسارات تضمنت استعدادات مبكرة بمناسبة شهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء.وقال مدير التوزيع حسن المثنى جابر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية اتخذت استعدادات مبكرة قبيل حلول شهر محرم الحرام، عبر تأهيل المناطق كافة التي تحتاج إلى عمليات إدامة وتطوير وتم تخصيص 10 محولات لدعم مراسم الزيارة في قضاءي بلد والدجيل والمناطق القريبة من هذه الأقضية".وأضاف، "كما تم أيضا تأهيل الشبكات الكهربائية كافة في هذه الأقضية، بالإضافة إلى إنارة الشوارع الرئيسة التي تمر بها المواكب الحسينية".أما ما يخص محطات الكهرباء في مناطق جنوب المحافظة، أوضح جابر، أن "هذه المناطق تحتاج إلى نصب المزيد من المحطات لفك الاختناقات؛ نتيجة الأحمال العالية وخصوصا في مناطق ناحية الإسحاقي وقضاء بلد".ولفت إلى، أنه "يتم إنشاء مجموعة من البنايات لهذه المحطات في ناحية الإسحاقي وفي قضاء الضلوعية، كما أن العمل جار حاليا لإنشاء محطتين في قضاء الدجيل؛ لغرض فك الاختناقات".وحول مشاريع فك الاختناقات، أكد جابر، أنه "بحسب توجيه رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، فقد تم البدء بالمرحلة الأولى وشارفت على النهاية، وسنبدأ المرحلة الثانية، حيث تم نصب العديد من الأعمدة الكهربائية والأسلاك، بالإضافة إلى تشغيل بعض المحطات وتشغيل بعض المغذيات بقدرة 11,000 كيلو فولت ونصب محولات عدد 50 في مناطق مختلفة، ابتداء من ناحية الإسحاقي وصولا إلى منطقة العبايجي، على الحدود الإدارية مع محافظة بغداد، كذلك نصب محولات في مناطق سيد غريب والضلوعية وبلد والمناطق التابعة لها".