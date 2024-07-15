وزير الصحة يصل كربلاء المقدسة لمتابعة تطبيق الخطة الطبية الخاصة بزيارة عاشوراء

2024-07-15 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، الى محافظة كربلاء المقدسة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة صالح الحسناوي وصل مساء اليوم الى محافظة كربلاء المقدسة لمتابعة تطبيق الخطة الطبية الخاصة بزيارة عاشوراء".