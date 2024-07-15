وزير الصحة يصل كربلاء المقدسة لمتابعة تطبيق الخطة الطبية الخاصة بزيارة عاشوراء
2024-07-15 20:24:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
وصل وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، الى محافظة كربلاء المقدسة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة صالح الحسناوي وصل مساء اليوم الى محافظة كربلاء المقدسة لمتابعة تطبيق الخطة الطبية الخاصة بزيارة عاشوراء".
وصل وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، الى محافظة كربلاء المقدسة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة صالح الحسناوي وصل مساء اليوم الى محافظة كربلاء المقدسة لمتابعة تطبيق الخطة الطبية الخاصة بزيارة عاشوراء".