تراجع الدولار وارتفاع بتكوين مع رهان المستثمرين على فوز ترامب

2024-07-15 21:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة التي حققها في وقت سابق، الاثنين، مع تصريحات يدلي بها رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، في حين ارتفعت العملات المشفرة بفضل الرهان على أن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب سوف تعزز من فرص إعادة انتخابه. وأظهر موقع المراهنات الإلكتروني بريدكت إت ارتفاع الرهانات على فوز ترامب في الانتخابات من 60 سنتاً يوم الجمعة إلى 67 سنتاً مقابل 27 سنتاً للرئيس الحالي جو بايدن. وقدم ترامب نفسه بوصفه مناصراً قوياً للعملات المشفرة لكنه لم يقدم تفاصيل عن سياسته المقترحة للعملات المشفرة. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.23 إلى 104.05 بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى104.10 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.09 إلى 1.0917 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.02 إلى 1.2989 دولار. ويدلي باول بتصريحات في واشنطن يكرر فيها تمسك الفدرالي بمزيد من الثقة في تراجع التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، وسوف يلي ذلك تصريحات من مسؤولين آخرين في مجلس الفدرالي الأميركي خلال الأيام المقبلة. وذكرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 94.4 تخفيض مجلس الفدرالي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في سبتمبر أيلول، وذلك بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري للمرة الأولى خلال أربع سنوات في يونيو حزيران. وتراجع الدولار 0.01 أمام الين إلى 157.87. ويُعتقد أن بنك اليابان تدخل في السوق لدعم العملة اليابانية المتعثرة الأسبوع الماضي في أعقاب تقرير التضخم الأميركي الذي جاء أقل من المتوقع، إذ تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات ربما أنفقت ما يصل إلى 3.57 تريليون ين، نحو 22.4 مليار دولار، لدعم العملة يوم الخميس. وصعدت العملات المشفرة، إذ قفزت بتكوين في أحدث تعاملات نحو 5 إلى 62982 دولاراً بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 63273 دولاراً. وزادت إيثر 6 تقريباً إلى 3364.20 دولار.