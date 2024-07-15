نفط البصرة لكرة الصالات يحرز لقب دوري المحترفين

2024-07-15 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرز فريق نفط البصرة لكرة الصالات، اليوم الإثنين، لقب دوري المحترفين للموسم 2023-2024.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد يحيى زغير و محمد ناصر والأمين العام للاتحاد محمد فرحان ورئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية علي عبد الحسين ورئيس اللجنة الأمنية محمود أبو التمن ونائب رئيس لجنة الصالات زياد شامل ورئيس الاتحاد الفرعي في محافظة البصرة بدر ناصر، أحرز فريق نادي نفط البصرة لكُرةِ الصالات لقبَ دوري المُحترفين العراقي للموسم 2023-2024".وأضاف، أن "نفط البصرة أحرز اللقب بعد فوزه على فريقِ نادي الشرطة بنتيجة (3 - 1) في المباراة النهائية في قاعة نادي نفط البصرة".