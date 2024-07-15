رئيس الجمهورية والمندلاوي يؤكدان أهمية العمل المشترك لترسيخ الأمن والاستقرار

2024-07-15 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، أهمية العمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل ببغداد، رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي".وأضاف البيان، أنه "تم- أثناء اللقاء- مناقشة الأوضاع العامة في البلاد وتطوراتها السياسية والأمنية والاقتصادية والتأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين".وأكّد رئيس الجمهورية- بحسب البيان- "أهمية تعزيز التعاون القائم بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في مجال تشريع القوانين، حيث أولى الرئيس اهتماما خاصا بالمشاريع التي تخدم المواطنين وتلبي طموحاتهم".من جانبه، أعرب المندلاوي عن "حرص مجلس النواب على متابعة مشاريع القوانين المُقدمة من رئاسة الجمهورية لغرض مناقشتها وإقرارها"، مؤكداً، "دعمه تعزيز التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب".