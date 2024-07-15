مجلس أمناء IMN يبحث مع العبادي دور الاعلام في المجالين المجتمعي والسياسي

2024-07-15 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي مع رئيس ائتلاف النصر د. حيدر العبادي، اليوم الاثنين، دور الاعلام في الحياة المجتمعية والسياسية.جاء ذلك خلال لقاء أعضاء مجلس الأُمناء لشبكة الإعلام العراقي برئيس ائتلاف النصر د. حيدر العبادي.وناقش اعضاء المجلس الخطوات العملية على المستويات المهنية والمالية والإدارية التي يجرى العمل عليها بما يعلي من شأن شبكة الإعلام العراقي نحو المبادئ والمعايير المعدة لها.فيما اكد العبادي على "أهمية الدور الإعلاميّ في المجال المجتمعي والسياسي ومواجهة اشكال التزييف والتضليل".